Futuro ancora tutto da scrivere per Gonzalo Higuain: il Pipita, infatti, vuole restare a tutti i costi alla Juve e lo ha dimostrato nelle amichevoli pre-campionato, dove si è messo al completo servizio dei compagni e di Maurizio Sarri. Proprio Sarri, però, sembra non voler puntare più sull'attaccante che - ai tempi del Napoli - gli regalò 36 gol. Sul Pipita c'è l'interesse della Roma, che devo però prima convincere il giocatore, in attesa di conoscere il futuro di Dybala e Mandzukic. Dopo l'addio di Kean, infatti, solo una doppia partenza della Joya e del croato potrebbero cambiare le carte in tavola.



PARLA IL PADRE - Intanto, dall'Argentina, rimbalzano le parole di Jorge Higuain, papà del giocatore, che ai microfoni di Continental Ctes ha dichiarato: "Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla Juventus. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River, c'è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo (tecnico dei Milionarios).