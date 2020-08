Gonzalo Higuain punta i piedi. L'attaccante argentino intende rispettare il contratto in scadenza a giugno 2021 con un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti all'anno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lui e Khedira stanno bloccando il mercato in entrata dei bianconeri. In ottica futura il Pipita ha deciso di rinunciare alla tentazione River Plate per motivi familiari: lo intriga di più la MLS, il campionato USA dove gioca suo fratello maggiore Federico.