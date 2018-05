Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juve al termine della stagione. I bianconeri, scrive Sportmediaset, preferirebbero cedere il 'Pipita' piuttosto che Paulo Dybala. Il costo? Probabilmente intorno ai 50 milioni ma l'ultima parola sul suo futuro non è ancora detta. Il Psg, infatti, è tra le squadre più interessate all'attaccante ex Napoli ma prima di fare una prima offerta alla Juve il club francese dove conoscere quelle che saranno le sanzioni della Uefa per non aver rispettato i paletti del Financial Fair Play.