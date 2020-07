Una settimana fa sembrava un traguardo impossibile, poi Ciro Immobile è tornato il bomber che ha trascinato la Lazio fino al lockdown. I gol alla Juve e al Cagliari e poi la tripletta segnata al Verona hanno dato una formidabile spinta alle quotazioni del centravanti biancoceleste, salito a 34 gol in classifica cannonieri e ora all’inseguimento del record di Gonzalo Higuain. Le 36 reti segnate in una sola stagione di Serie A non sono più un miraggio per i bookmaker che la scorsa settimana avevano aperto la caccia al nuovo primato, e l’aggiornamento di stamattina è più eloquente che mai: il nuovo record firmato Immobile si gioca ora a 2,50 su Snai, una quota di dieci volte inferiore rispetto al 25,00 offerto esattamente sette giorni fa. Con un balzo del genere il centravanti laziale mette un’ipoteca anche sul titolo di capocannoniere, dove, come riporta Agipronews, l’offerta è passata da 1,85 a 1,05. Secondo i trader di Snai, Cristiano Ronaldo, ora a tre reti da Immobile, deve rassegnarsi: la rimonta del portoghese ora vale 10 volte la scommessa.