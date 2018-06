Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus. Alle continue voci di mercato che vogliono l'attaccante argentino lontano da Torino nella prossima stagione, si sono aggiunte anche le sue parole di elogio alla Premier League (qui le sue dichiarazioni). In cui, per sua stessa ammissione, vorrebbe giocare. Non è soltanto il Chelsea, però, a pensare al Pipita, soprattutto nel caso in cui Maurizio Sarri dovesse approdare sulla panchina del Blues. Resta ancora viva l'ipotesi, senza alcuna smentita ufficiale, del possibile scambio con l'Inter per Mauro Icardi, che per primi vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com. Insomma, le pretendenti per Higuain non mancano, così come la possibile volontà dei vertici bianconeri di inserirlo in qualche ghiotto affare di mercato.



L'ULTIMO INDIZIO - Il Corriere di Torino oggi riporta un ulteriore indizio sul futuro dell'argentino. L'indiscrezione pubblicata dal quotidiano ha dell'incredibile: la Juventus avrebbe fatto sapere all'Inail che l'assicurazione sul Pipita non servirà, con queste parole: "Higuain? No, Gonzalo non tornerà". Nessun rinnovo all'obbligatoria assicurazione integrativa contro gli infortuni significa addio di Higuain ai colori bianconeri in questa torrida estate di mercato. Diretto ai nerazzurri nel clamoroso scambio con il connazionale Icardi o al Chelsea, con possibile inserimento di Alvaro Morata nella trattativa. Lontano dalla Juventus, sempre più. Questo ormai appare certo.