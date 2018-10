Da Angelillo a Nordahl , da Shevchenko a Milito, ma anche Vieri, Ibrahimovic, Ronaldo, Crespo e tanti altri ancora, il derby di Milano fra Inter e Milan è da sempre sfida fra grandi attaccanti. Dopo anni di difficoltà finalmente le due formazioni milanesi tornano ad affrontarsi con una ritrovata solidità e, soprattutto, con due bomber in squadra di livello assoluto. Domenica sera Inter-Milan sarà Icardi contro Higuain, due giocatori diversi per caratteristiche, ma altrettanto importanti per le proprie rose. Li abbiamo messi a confronto con statistiche, numeri, heatmap e prestazioni. Chi è il più decisivo? Scopritelo nel nostro nuovo video!







