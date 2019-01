Higuain vuole il Chelsea subito, anche se sa che non sarà facile. Secondo il Corriere della Sera, l'attaccante argentino ha comunicato al club rossonero la propria decisione di andare via già al rientro dalle vacanze, ma i dirigenti e Gattuso continuano a sperare di trattenerlo.



Sarri spinge per portarlo a Londra: Abramovich studia la formula con un prestito oneroso di 18 mesi per garantire la Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive che il Milan si muove su Piatek del Genoa, invece per il Corriere dello Sport l'obiettivo è Morata.