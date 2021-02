La moglie di Kobe Bryant ha da tempo citato in giudizio la polizia di Los Angeles per alcune immagini scattate sul luogo dell’incidente del marito e fatte circolare dentro e fuori dal distretto: un allievo le avrebbe mostrare in un bar per vantarsi.



NUOVI DETTAGLI - ​La foto del corpo senza vita dell'ex giocatore di basket appaiono sul cellulare e il barista afferma. “Hey! Ho appena visto le foto di Kobe Bryant morto. Da bere per tutti”. Sono i nuovi, agghiaccianti dettagli, rivelati dalla causa che Vanessa Bryant ha mosso al dipartimento di polizia di Los Angeles.