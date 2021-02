Il rinnovo di Dybala? Con calma. Perché a dispetto di qualche voce rimbalzata a inizio settimana, di appuntamenti per riprendere la trattativa tra la Juve e gli agenti del giocatore argentino, ancora non ce ne sono. La firma arriverà, ma l'accordo probabilmente sarà una sorta di pareggio per aspettare di vivere un'estate di calciomercato senza perdere troppo potere.