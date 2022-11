Wir stehen hinter dir! Nous sommes derrière toi!



Unser U23-Spieler Hubert Mbuyi-Muamba hat vor wenigen Tagen erfahren, dass er an Leukämie erkrankt ist. Er befindet sich zur Behandlung in Frankreich.



Wir wünschen Dir viel Kraft, Hubert pic.twitter.com/5gDeznxf1D — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 4, 2022

Ancora una brutta notizia per il mondo del calcio. A, 19enne calciatore delle giovanili, è stata diagnosticata una. L'annuncio è arrivato dallo stesso club tedesco sui propri social, cui è seguito un messaggio di vicinanza al ragazzo.Il nostro giocatore dell'Under-23 Hubert Mbuyi-Muamba ha appreso qualche giorno fa di avere la leucemia. È in Francia per le cure.. Si tratta di un nuovo caso per il calcio tedesco in pochi mesi. In passato giàsi sono dovuti fermare per un tumore. Mbuyi-Muamba si è formato nel Paris Saint-Germain ed è arrivato in Germania nel 2021.