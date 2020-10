Il suo gol a pochi minuti dalla fine ha fatto pensare al Borussia Moenchengladbach di portare a casa addirittura il bottino pieno contro l'Inter. Jonas Hofmann è stato uno dei protagonisti della notte di Champions League a San Siro ed è rimasto tale anche nel post-gara, con le sue dichiarazioni alla stampa tedesca.



"Il 99% delle volte le varianti di gioco dell’Inter puntano a dare la palla lunga per Lukaku che la mette a terra e permette alla squadra di alzarsi. Per noi è stato complicato piazzare sempre due uomini su di lui, uno davanti e uno dietro, ma credo che alla fine il lavoro che abbiamo fatto è stato ottimo. Credo che complessivamente il punto che abbiamo conquistato sia ampiamente meritato", ha dichiarato Hofmann. Un'analisi della partita che chiama in causa Antonio Conte e la sua strategia di puntare molto del suo gioco sul centravanti belga, autore ieri sera di una doppietta.