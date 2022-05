Intervenuto ai microfoni della BBC, l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha commentato la pesante sconfitta subita in trasferta contro il Manchester City dando anche indizi sul futuro del club.



ERRORI - "Abbiamo commesso degli errori individuali, siamo stati puniti per essi e dovremmo cercare di tornare competitivi provando a fare nuovamente risultato".



AMBIZIONI - "Sicuramente avremo ambizioni diverse, e per questo dovremmo crescere. Posso assicurarvi però che ancora non siamo in vacanza, semplicemente siamo stati battuti da due top club".