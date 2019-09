Nella sua rubrica sul portale T-Online Benedict Howedes, l'ex difensore della Juventus e oggi centrale della Lokomotiv Mosca eurorivale proprio dei bianconeri, ha svelato la scelta green fatta per muoversi: "L'auto è sulla buona strada per diventare un simbolo del ventesimo secolo, il figlio più caro per la Germania. Auto sportive e SUV dominano tra le star del calcio, e purtroppo solo pochissime persone pensano al clima. Noi calciatori dobbiamo cominciare a cambiare idea, e a farla cambiare. Poco tempo fa con mia moglie ho comprato una bici, e con nostro figlio è diventata rapidamente il nostro mezzo di trasporto preferito. Abbiamo superato i problemi di parcheggio, e sopratutto risparmi. Ci serve coraggio: il coraggio di innovare, di digitalizzare, di proteggere il clima e trovare opzioni di guida alternative rispetto all'auto"