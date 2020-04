Dario Hubner tra calcio e aneddoti. In un'intervista a Quotidiano.net, l'ex giocatore del Brescia ha rivelato: "Grappa? Ogni tanto nei ritiri la bevevo. Una volta Saadi Gheddafi si avvicinò pensando fosse caffè: gliela feci assaggiare e apprezzò. Quando giocavamo vicino a Trieste, mio padre veniva a portarmi stecche di sigarette e grappa fatta in casa. Così a Udine regalai una bottiglia molto forte a Saadi. Il martedì era in ritardo all’allenamento. Mi chiesi se gli avesse fatto male la mia grappa. Poco dopo entrò in spogliatoio: 'Mister Hubner, very good, grazie!'. Fumavo almeno 20-25 Marlboro al giorno alla luce del sole. Mai nessun allenatore ha provato a farmi smettere, a loro importava che mi impegnassi in campo. Facevo tanto sport e una vita regolare: questo mi ha salvato. E adesso fumo quelle elettroniche".