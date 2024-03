Huijsen, dopo la cittadinanza la convocazione della Spagna Under 21

| Lista de convocados de Santi Denia para los próximos partidos de la @SEFutbol Sub-21.



21 de marzo

Eslovaquia

Amistoso

Jerez de la Frontera



26 de marzo

Bélgica

Clasificación #U21EURO

Almería



si è lasciato l'Olanda e le nazionali giovanili oranje alle spalle: ora c'è solo laIl difensore della, ma di proprietà della, a fine febbraio aveva ottenuto la cittadinanza iberica, un passaggio necessario per poter vestire la maglia delle Furie Rosse come sognato dallo stesso giocatore che così rinuncia a quella del suo Paese d'origine.E la prima chiamata è arrivata: il tecnico dellaSanti Denia lo ha infatti convocato per le prossime partite con: Pablo Cuñat (Amorebieta), Iturbe (At. Madrid), Álvaro Aceves (Eldense).: A. Carreras (Benfica), C. Mosquera (Valencia), A. Francés (Saragozza), Marc Pubill (Almería), Hugo Novoa (Villarreal, Dean Huijsen (Roma), Rafa Marín (Alavés), Javi López (Alavés).: Turrientes (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia), Pablo Barrios (At. Madird), Fermín López (Barcellona), Nico González (Porto), Unai Gómez (Athletic).: Diego López (Valencia), R. Navarro (Cadice), Mateo Joseph (Leeds), Samu Omorodion (Alavés), A. Moleiro (Las Palmas), Fran Pérez (Valencia).