(calcio d'inizio alle ore 20:45) è un recupero della 34esima giornata di campionato nellainglese, che si completa mercoledì con Brighton-Chelsea e Manchester United-Newcastle.Stasera al New White Hart Lane sono in palio tre punti importantissimi, infatti entrambe le squadre sono obbligate a vincere: i padroni di casa per tenere viva la speranza di sorpassare l'Aston Villa (ora a +5) al quarto posto utile alla qualificazione in Champions League, i campioni in carica per sorpassare in testa alla classifica l'Arsenal, ora avanti di un solo punto.

Dopodiché mancherà soltanto l'ultimo turno, con tutte le squadre in campo domenica prossima in contemporanea a partire dalle ore 17: Arsenal-Everton, Brentford-Newcastle, Brighton-Manchester United, Burnley-Nottingham Forest, Chelsea-Bournemouth, Crystal Palace-Aston Villa, Liverpool-Wolverhampton, Luton-Fulham, Manchester City-West Ham e Sheffield United-Tottenham.Postecoglou deve ancora fare a meno degli infortunati Bissouma, Davies, Forster, Richarlison, Sessegnon, Solomon, Werner e Udogie, che si è operato e salterà anche la fase finale di Euro 2024 con l'Italia. Invece dall'altra parta Guardiola può contare su tutta la rosa a disposizione e recupera per la panchina Aké, autore del gol decisivo a due minuti dal novantesimo nell'ultimo scontro diretto vinto 1-0 dal Manchester City ai sedicesimi di finale in FA Cup lo scorso 26 gennaio. Quasi due mesi dopo la gara d'andata in campionato, terminata con uno spettacolare pareggio per 3-3 il 3 dicembre 2023.

(4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven; Hojbjerg, Bentancur, Sarr; Maddison, Son, Johnson. (A disp. Austin, Emerson Royal, Gil, Hall, Kulusevski, Lo Celso, Moore, Scarlett, Skipp). All. Postecoglou.: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; De Bruyne, Bernardo Silva, Foden; Haaland. (A disp. Ortega Moreno, Stones, Aké, Grealish, Doku, Alvarez, Nunes, Bobb, Lewis). All. Guardiola.