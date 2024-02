Huijsen, la Roma propone il rinnovo del prestito alla Juventus

Francesco Balzani

Piace, eccome se piace. Dean Huijsen ha conquistato in pochi tempo la Roma, che si parli di tifoseria o di staff tecnico. Il difensore olandese, scelto a gennaio da Mourinho e Pinto prima del doppio addio, nonostante i 18 anni appare già pronto per giocare da titolare in serie A. Visione di gioco, qualità di impostazione e di anticipo sull'avversario sono doti che hanno stupito anche De Rossi.



NIENTE RISCATTO - Il problema è che Huijsen a Trigoria ha una data di scadenza precisa: 30 giugno. Poi dovrà tornare alla Juve che ha concesso il prestito oneroso (modulato in base alle presenze) senza alcun diritto di riscatto. La Roma, però, non vorrebbe perdere subito Huijsen e per questo sta pensando di proporre il rinnovo del prestito del suo cartellino alla Juventus. Impresa non facile visto che a Torino già si sente profumo di offerte estere di un certo livello. La Roma vuole provarci lo stesso, sperando nella voglia dei bianconeri di valorizzare ancora di più il difensore che nella capitale troverebbe maggiore spazio rispetto a Torino. Lo stesso Huijsen a Roma si trova bene e lunedì sera dopo il gol al Cagliari ha dichiarato: "Futuro? Nel calcio non si sa mai. Vedremo".



LA MOSSA - Per convincere la Juve, però, non bastano le buone intenzioni. Per questo la Roma starebbe pensando ad inserire una contropartita tecnica gradita tra Cherubini, Pagano, Pisilli e Joao Costa. Oppure a investire una somma per il prestito oneroso dell'olandese che fin qui ha già accumulato 264 minuti. Prima di intavolare trattative, però, serve la nomina del nuovo direttore sportivo. Anche perché andranno valutate diverse situazioni: dalla posizione di Smalling al riscatto di Llorente passando per il futuro di Kumbulla attualmente in prestito al Sassuolo.



ESTERO - Come detto, le prestazioni di Huijsen non stanno passando inosservate anche all0'estero. In particolare, Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia, riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbero messo nel mirino il giocatore per la prossima estate. Poi dipenderà anche dalle eventuali offerte che arriveranno ai bianconeri. In ogni caso, è difficile che la Juventus ascolti offerte inferiori ai 30 milioni di euro, cifre però tutt'altro che impossibili per le società che stanno seguendo con attenzione lo sbocciare della carriera di Huijsen.