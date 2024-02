Roma-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Roma-Inter (sabato 10 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Capitolini per proseguire l’ottimo periodo con De Rossi in panchina e per inseguire il 4° posto, valevole per un posto nella prossima edizione della Champions League. Nerazzurri che vanno alla ricerca del 9° successo negli ultimi 11 turni, per volare a +7, temporaneamente, dalla Juventus, appena battuta nell’ultima giornata.



LE ULTIME - Nei giallorossi mister De Rossi dovrebbe confermare l'11 che ha steso il Cagliari nell'ultimo turno di campionato. Nerazzurri orfani di Frattesi alle prese con un infortunio muscolare, a centrocampo mister Inzaghi schiererà Barella e Mkhitaryan ai lati del regista Calhanoglu. Corsie esterne occupate da Dimarco e Darmian, che a destra rimane in pole su Dumfries. In avanti, il solito tandem.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi