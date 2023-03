ha dichiarato in un'intervista a Voetbalzone: "Sono cresciuto in Spagna. Con la famiglia andavamo sempre in vacanza a, poi i miei genitori hanno trovato un lavoro lì e così ci siamo rimasti. Io ho frequentato una scuola inglese. Da bambino giocavo in attacco, poi mi hanno arretrato in difesa. A 10 anni sono entrato nel settore giovanile del, abbiamo giocato diversi tornei contro grandi club come Barcellona, ​​​​Real Madrid e Juventus. Mi sono anche allenato con la prima squadra.anche perché è una grande scuola per i difensori. All'inizio è stato difficile, non ero abituato ad allenamenti così duri. Poi ho imparato la lingua e le cose sono andate meglio. Ho iniziato con l'Under 17, poi ho fatto solo due mesi con l'Under 19 perché sono andato meglio del previsto e da due mesi faccio parte dell'Under 23. Mai nessuno ci era riuscito così presto alla mia età.. Quindi è stata piuttosto dura".. Anche se abbiamo perso la finale, è stato bellissimo giocare con l'Europeo Under 17 con la nazionale olandese. Teoricamente in nazionale potrei giocare anche per la Spagna, ma al momento non ci penso e gioco per l'Olanda. Sono nato ad Amsterdam,per giocare con più continuità. Tra noi calciatori non abbiamo parlato della penalizzazione in classifica, per me non cambia nulla.Il club ha un piano chiaro per il mio futuro. Sogno di diventare un grande calciatore, vincendo Champions League e Mondiale o Europeo".