Huijsen Sr.: "Tiago Pinto lo ha voluto anche al Bournemouth dopo la Roma. Ritorno alla Juventus? Mai dire mai"

Donny Huijsen, padre del difensore del Bournemouth, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com a proposito del figlio, ceduto dalla Juventus alle Cherries:"Noi come famiglia siamo molto orgogliosi del suo approdo in Premier League, è il miglior campionato del mondo e vedere che tuo figlio a 19 anni giocherà lì è fantastico".- "L'obiettivo sarà quello di giocare più minuti possibili nel Bournemouth, per diventare un giocatore migliore e per aiutare il suo nuovo club nella conquista dei traguardi stagionali".

- "Siamo stati contattati da Tiago Pinto, lo stesso dirigente che aveva portato Dean alla Roma. Anche altri club si sono fatti sentire con noi, ma il progetto del Bournemouth è stato il migliore e da questo deriva la scelta della Premier League".- "Ci sono piaciute tante cose della Juventus, quel che ha risaltato di più è stato il calore del club e la cordialità delle persone che lavoravano lì che ci hanno dato la sensazione di far parte di questa grandiosa famiglia".- "Ora il sogno è di giocare in Premier League con la maglia del Bournemouth. Nel calcio mai dire mai, quindi vedremo che succederà. Ora penserà soltanto a far bene con il suo nuovo club".