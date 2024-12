Huijsen: "Yildiz ama la Juventus, volevo restare. Che forte Kerkez"

AFP via Getty Images

fra passato, presente e futuro. Il difensore olandese naturalizzato spagnolo (classe 2005 ex Roma) si è trasferitonello scorso mercato estivo. Ecco le sue parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: "Domenica sarà un sogno andare a giocare in uno stadio storico come Old Trafford. De Ligt l'ho incrociato alla Juventus e ci scriviamo ancora. Zirkzee l'ho affrontato lo scorso anno, quando era al Bologna: è forte e intelligente, speriamo di fermarlo.

Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa,e che avrei dovuto trovare una soluzione. Il direttore sportivo. Tutto quello che mi ha detto a luglio si sta verificando".al Bournemouth. E non sono stupito del nostro sesto posto in Premier, siamo una mina vagante. Abbiamo un ottimo allenatore come Andoni Iraola e… Se sogno, io penso alla Champions. Ma vista la concorrenza, già qualificarsi per una delle Coppe europee sarebbe un risultato straordinario. Il prossimo anno

dei tifosi bianconeri. Non faccio fatica a credergli. Kenan è diventato meritatamente il numero 10 di uno dei club più importanti del mondo e rappresenta bene lo stile Juve. Oltre a essere speciale nei dribbling, nei passaggi e nei tiri, è un gran lavoratore.

perché la mia vita a Torino era allenarmi, mangiare e andare a letto. Gli sarò sempre grato, mi ha fatto debuttare con la Juventus in Serie A. Devo tanto anche a Mourinho e De Rossi.