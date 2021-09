Zondagochtend, brak en tijd om te voetballen. Blijk je een middagje Klaas Jan Huntelaar te mogen dekken



ha appena dato l'addio al calcio giocato, ma domenica l'ex attaccante del Milan era di nuovo in campo. L'olandese infatti ha giocato nei dilettanti con la squadra della sua città, l'HC'03 di Drempt. Region8 racconta che Huntelaar ha giocato nella vittoria per 3-1 con il Concordia Wehl, ma senza segnare. Il presidente del club Mart de Kruif ha commentato il grande colpo di mercato: "Huntelaar ha dato l'addio al calcio professionistico, ma vuole continuare a giocare con noi per divertirsi. La nostra è una squadra socievole, facciamo dei grandi terzi tempi".