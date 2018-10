Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Hysaj, è interventuo a : “Il bilancio di questo inizio di stagione è stato molto positivo. L'unica partita sbagliata è stata quella di Genova con la Sampdoria. A Torino ci sta di perdere, anche a Belgrado avrebbe meritato la vittoria. Può alzare l'asticella ancora di più. Ancelotti? I due punti cambiati radicalmente sono la serenità di lavoro per tutto il gruppo e il coinvolgimento. Ha reso tutti partecipi, con Sarri non accadeva. Mario Rui? Ancelotti avrà la possibilità di poter scegliere al rientro di Ghoulam. Ci può essere spazio per tutti. Hysaj? Ha giocato contro il Sassuolo a sinistra e si è adattato bene al ruolo. Non guarda dove gioca, l'allenatore l'ha messo lì e ha disputato una grande partita. Non ascolteranno più le critiche, sono abituati. Rinnovo Hysaj? Non ne abbiamo più parlato, non è una priorità. Ha due anni di contratto e proseguirà nella stagione cercando di alzare l'asticella. Vedremo se ci sarà o meno possibilità di rinnovo. Grassi e Sepe? Devono continuare con questo grande campionato che stanno facendo. Manca tanto alla fine della stagione, vedremo cosa dovrà essere fatto".