Mario Giuffredi, agente di Hysaj, è intervenuto a Radio Marte: "Per Hysaj cessione a gennaio? In estate poteva andare con Sarri al Chelsea, ma Ancelotti ci disse apertamente che lo stimava. Nell’ultimo periodo i fatti dicono che Elseid per Ancelotti non è così importante. Non lo reputa più un titolare. A questo punto, fosse così basta dirlo apertamente e toglieremo il disturbo. Perché Hysaj non merita questo trattamento, vista la correttezza professionale che ha avuto fino ad oggi. Basta parlarne apertamente e si trovano altre situazioni. Può essere anche una fase transitoria, mi aspetto chiarezza se così non fosse. Rispettiamo le scelte di Ancelotti, però è anche corretto dirci le cose come stanno.

Clausola di 50 milioni? Non parlo di soldi, bisogna trovare una soluzione al problema. E’ stato tra i terzini con rendimento migliori d’Europa. De Laurentiis stupito da questa scelta di Ancelotti? Spero sia una fase transitoria, ci può stare. Se non è così però bisogna dirlo chiaramente senza creare danni alla società e al calciatore. Se dovesse essere solo un’alternativa chiederemo una cessione a gennaio”.