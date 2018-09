Joao Cancelo e la Juventus sta. Con massima soddisfazione. Perché il secondo colpo più costoso dei bianconeri in estate dopo Cristiano Ronaldo è stato proprio l'altro portoghese made in Mendes, un acquisto ritenuto fondamentale per coprire le lacune di una corsia dove è mancato qualcosa. E per quella fascia è spuntato più volte il nome di Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli reduce da ottime annate con la gestione Sarri, allenatore legatissimo all'ex Empoli che aveva portato con sé proprio dall'esperienza in Toscana.



RINNOVO SENZA CLAUSOLA - La Juventus non è andata mai oltre i dialoghi informativi per Hysaj. Tanto che non è mai nata una trattativa vera e propria, un affare imbastito. E adesso il Napoli si prepara a blindare anche Elseid dopo i tanti rinnovi già fatti e impostati: contatti positivi in queste settimane con l'agente, Hysaj vuole rinnovare col Napoli nonostante tante richieste dalla Premier in particolare. Ma senza clausola rescissoria, questa la volontà del giocatore. Con la Juve sparita dai radar, Hysaj concentrato sul Napoli e le offerte che non mancheranno. Ma l'intesa fino al 2023 è in lavorazione.