“Certo, tesoro. Io e la mamma ci siamo conosciuti tanto tempo fa, in un agosto caldo e profumato. Era il 1946, la guerra era finita l'altro ieri, in giro c'erano poche macchine, pochissime TV ma tante persone, la Piaggio aveva appena lanciato la Vespa, e tutti avevamo una voglia matta di ricominciare con qualcosa di bello. Ecco,Sono passate parecchie estati, da quel dopoguerra profumato di occasioni e di voglia di ripartire. La bambina ha vissuto cento vite in una, è diventata una stella dopo anni di gavetta, ha perso le luci del palco e poi le ha ritrovate.. Ma la mamma e il papà, il modo in cui si sono conosciuti, quanto erano belli quando erano giovani e innamorati, ecco, non se lo dimenticherà mai.Volete sapere in che modo si sono conosciuti la mamma e il papà dellaI tifosi blucerchiati imparano il racconto sin dalla nascita, ma i sostenitori delle altre squadre potrebbero anche non essere a conoscenza della storia dietro a quella definita da riviste specializzate, quotidiani, addetti ai lavori e semplici appassionati, ‘La maglia più bella del mondo’. La prima peculiarità a saltare all’occhio, nella divisa della Samp, è l’utilizzo deiperfettamente amalgamati insieme per creare un’alchimia irripetibile. Nessuna squadra in Serie A vanta questa particolarità, derivata direttamente dal corredo genetico del club.La Sampdoria così come la conosciamo è figlia di un matrimonio, celebrato il 12 agosto 1946 tra la sezione calcio della Sampierdarenese, nata nel 1899, e l’Andrea Doria, polisportiva dedita al pallone dal 1900. La creatura che ammiriamo oggi, in quanto progenie, ha un po’ del papà e un po’ della mamma. Prendiamo i colori, ad esempio. Quelli sociali della Sampierdarenese erano il rosso e il nero, e campeggiano tutt'ora al centro della divisa blucerchiata.A proposito di Andrea Doria: il 2020 è coinciso con una ricorrenza particolare per il genitore della Samp, il cui nome si ispira al celebre ammiraglio genovese protagonista tra il 1400 e il 1500. Quest’anno l’Andrea Doria ha spento 120 candeline e i blucerchiati, per celebrare la ricorrenza, hanno pensato ad un dono speciale.L’occasione giusta per consegnare il regalo sarà Sampdoria-Milan di domenica sera. I blucerchiati in tale circostanza indosseranno una(foto sampdoria.it),. I richiami alla tradizione, nella divisa creata dal nuovo sponsor tecnico Macron, sono molteplici e si rifanno in tutto e per tutto al look rétro del fondatore. La parte destra della maglia è in blu navy, la sinistra bianca, con i colori invertiti sulle maniche e bordi in maglieria, mentre il colletto è in stile polo vintage, con laccetti integrati, retro personalizzato con colori blucerchiati e scritta U.C. Sampdoria in corsivo. L’iniziativa era già stata proposta un anno fa, per i 120 anni della Sampierdarenese, ed è stata presentata nella suggestiva location divoluto ed edificato, indovinate un po’? Già, proprio da Andrea Doria.Il risultato, ovviamente, è estremamente d’impatto. D’altro canto la maglia più bella del mondo non può nascere per caso. Quella della Sampdoria ha ereditato l'eleganza raffinata e delicata della mamma, ma pure la classe distinta e discreta del papà. Il risultato è un capolavoro, e non poteva andare diversamente,