, in vista dell'ultima giornata che deciderà la corsa Champions e il futuro, tra mercato e panchine.Si parte inevitabilmente dallae da, dopo il successo in Coppa Italia sull'che ha dato ai bianconeri il secondo titolo stagionale in vista dell'ultima giornata contro il Bologna. Delusa la squadra di Gasperini che a Bergamo ospiterà unche cerca l'impresa per difendere il terzo posto e il piazzamento Champions League. E l', che prepara la festa scudetto, attende di scoprire il futuro di Conte...