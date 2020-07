Parte del gruppo nerazzurro si è scollata da Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come alcuni calciatori dell'Inter sanno di dover lasciare Appiano Gentile a fine stagione.



“Non c’è stato un episodio scatenante, ma sono tanti i sintomi di una serie di interrogativi sempre più insistenti. È come se una parte della squadra non notasse più la fiducia di Conte, si sentisse messa un po’ da parte, sensazioni maturate recentemente, nel momento della ripresa dopo il lockdown. Come se, in definitiva, i giocatori avessero capito che alcune delle valutazioni di cui parla l’allenatore in realtà sono state già fatte, in termini di conferme o meno in vista della prossima stagione. E allora, qualche uscita viene compresa, altre meno, altre ancora assai poco digerite”.