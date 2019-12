La 17° giornata di campionato, andata in scena lo scorso week-end, è stata l'ultima del 2019. Ma non solo, dell'intero decennio 2010-2019. Tra numeri e date, ecco i migliori bomber in Serie A negli ultimi dieci anni. A guardare tutti dall'alto in basso è Antonio Di Natale, con 125 reti. Sono cinque i giocatori a superare quota 100 reti: tanto Napoli (Higuain, Mertens e Cavani), zero Milan. Ecco la top 10!