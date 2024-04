I bookie spingono la Roma nello scontro diretto col Bologna, paga dieci un altro gol di Mancini

un' ora fa



Sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione alle semifinali di Europa League la Roma riceve il Bologna nel 33° turno di Serie A. Vincere nello scontro diretto significherebbe portarsi a -1 dai rossoblù, ma soprattutto non perdere terreno dall'Atalanta, dopo che ieri sera è diventato ufficiale il quinto posto valido per la Champions. De Rossi parte favorito a 2,30, mentre Thiago Motta insegue a 3,20 con il pari fissato a 3,15. Con il tecnico subentrato a Mourinho, la Roma ha ritrovato la confidenza con il gol, ma dovrà confermarlo dopo il faticoso impegno europeo e contro un Bologna contro cui ha segnato una sola rete nelle ultime cinque sfide in campionato. Ecco allora che Under e No Goal sono in vantaggio a 1,57 e 1,75 su Over e Goal, offerti a 2,25 e 1,95. Tra i marcatori. Lukaku, uscito per infortunio contro il Milan, potrebbe saltare la sfida. Tra i possibili marcatori i bookie puntano allora su Paulo Dybala, in lavagna a 3,15, seguito da Tammy Abraham a 3,75, stessa quota di Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini. C'è un giocatore, però, che sta vivendo un momento di grazia. E' Gianluca Mancini, reduce da tre centri consecutivi: un'altra rete del difensore giallorosso paga dieci volte la posta.