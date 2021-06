Gentile Procuratore,grande Italia, grande Nazionale! Ma il pensiero corre subito a quello che accadrà nella finestra di mercato estiva: i protagonisti della Nazionale Italiana chiederanno, attraverso l'assistenza dei loro procuratori, un ritocco ai loro ingaggi (visti i risultati che stanno ottenendo)? Mi vorrei spiegare meglio: una competizione internazionale come quella degli Europei quanto potrà influire sulle prossime scelte di mercato? GianniGentile Gianni,in realtà Lei ha posto alla nostra attenzione due diverse domande, alle quali tento di dare risposta.Ritengo che soprattutto i calciatori in scadenza di contratto nel breve-medio periodo potranno far leva sul loro rendimento in Nazionale per chiedere e ottenere significativi ritocchi ai loro ingaggi. Va, peraltro, detto che tali eventuali richieste male si coniugherebbero con ciò che si sta discutendo proprio in queste ore: il taglio agli stipendi in serie A! Assocalciatori e Federcalcio stanno cercando delle soluzioni per convincere i calciatori non solo ad acconsentire ad una dilazione dei pagamenti (come già avvenuto), ma anche a un vero e proprio "assottigliamento" dei loro compensi.Da sempre le grandi manifestazioni calcistiche internazionali hanno condizionato le scelte di mercato degli operatori dei grandi club. E' ancora presto per stilare una lista dei migliori calciatori di questi Europei, ma senz'altro i taccuini degli scout di tutta Europa si staranno riempiendo di tanti nomi, soprattutto se giovani e ancora poco conosciuti. Dagli ottavi di finale in poi si potranno iniziare a tirare le somme. Per ora sembrerebbero essere in pole position le prestazioni proprio dei calciatori della nostra Nazionale!Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: