I capricci di Mbappé dividono la Francia: vuole giocare in nazionale solo nei big match. E interviene Deschamps

“L'État, c'est moi”, dicevae deve aver pensato lo stesso anchesostituendo però lacon la. Sta facendo discutere oltralpe – e non solo – lo scoop fatto da Footmercato. Secondo la testata francese infatti il neo giocatore delavrebbe posto una sorta di aut aut alla federazione e al ct Deschamps: da ora in avanti,In quest’ottica dunque è da interpretare il fatto che il suo nome non fosse presente nell’ultima lista dei convocati diramati dal ct in vista delle sfide diSfide queste, secondo Mbappé, che non meritavano di fatti la sua presenza. L’ex Psg non ha certo detto addio alla nazionale maIl tutto, come rivela Footmercato, per preservarsi, perper mettere al sicuro il suo fisico già temprato dalle tantissime gare giocate in carriera e con un obiettivo ben preciso in testa. Il 25enne del Real infatti vuole che questa sia la sua stagione, quella che – grazie al passaggio a Madrid e ai trofei che si presume vincerà lì – gli consentirà di arrivare aEcco spiegata quindi la sua scelta di dare priorità ai Blancos.

Se già la sua mancata convocazione – e per un motivo così particolare – aveva polarizzato il Paese e scatenatosu quanto si possa concedere alle grandi stelle, a buttare benzina sul fuoco è stato come lo stesso Mbappé ha deciso di trascorrere questi giorni.proprio mentre i suoi compagni di squadra si trovavano in campo.Il tema, diventato ormai praticamente di interesse nazionale, è stato toccato anche da Deschamps in conferenza stampa. “Kylian sta seguendo un programma con il suo club, il Real Madrid. Non so quale fosse, se fosse fuori, se fosse presente o meno., ha glissato l’ex Juventus. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di. Il primo ha detto: “Le persone possono fare quello che vogliono nel loro tempo libero. E lui fa quello che vuole,I media si stanno spingendo un po' troppo oltre”. Il secondo ha aggiunto: “Ognuno può pensare quello che vuole, ma sappiamo cheL’amore di Mbappé per la Francia non ha bisogno di essere dimostrato. Ha scritto a noi tutti per sapere come stavano andando le cose".

È stata insomma una sosta per le nazionali molto movimentata per Mbappé. La sua non convocazione aveva già fatto discutere poiché,L’ex Psg si era infortunato alil 24 settembre, poi aveva disputato mezzora abbondante in Champions contro ile si era accordato con il ct per passare dei giorni di riposo utili a riprendersi del tutto. Ma dalla Francia giurano cheI francesi contestano a Mbappédi sufficienza, il modo in cui sottovaluta il suoall’interno di questo gruppo, reduce peraltro da un Europeo deludente. Sono in tanti che invocano ora un provvedimento importante come quello di, passata sul suo braccio e non su quello diche tanto si è sacrificato in carriera per i Galletti e che ha poi annunciato il suo ritiro dalla nazionale.