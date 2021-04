CHI SOGNATE PER LA VOSTRA SQUADRA PER IL FUTURO? AVETE DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA​

L'Inter batte il Cagliari e si avvicina allo scudetto, iinfiammando la lotta Champions League. La 30esima giornata, che si chiude stasera con Benevento-Sassuolo, ha regalato gol ed emozioni, una due giorni da rivivere insieme.un'occasione non solo per restare aggiornati in tempo reale, ma anche per dare spazio a voi e alle vostre domande con i nostri ospiti. E questa sera con Federico Zanon e il direttore Stefano Agresti ci saràgiornalista de Il Sole 24 Ore e uno dei maggiori esperti di calcio e finanza. Con lui affronteremo il tema societario dell'Inter,. E tanto altro ancora, tra campo e mercato.