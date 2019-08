Il derby di Roma è solo una delle stracittadine, particolarmente sentite dalle tifoserie, che andranno in scena nel weekend. Domenica, si legge in una nota, River Plate e Boca Juniors torneranno a sfidarsi nel Superclásico di Buenos Aires dopo la storica finale di Libertadores vinta dai Los Millonarios nella passata stagione. La sfida si ripeterà a ottobre, sempre in Libertadores ma in semifinale, e domenica nel match valido per la Primera Division. In vista del prossimo appuntamento il River è favorito a 2,05, il pari si gioca a 3,20, mentre il successo del Boca di De Rossi vale 3,55. Confronto altrettanto sentito a Glasgow per l'Old Firm. Con Gerrard in panchina all'Ibrox Stadium i Rangers saranno favoriti a quota 2,35 e anche in questo caso la squadra che potrà contare su meno tifosi, il Celtic, dovrà sfidare le quote Betaland: il "2" vale 2,95. La Premier League inglese offre invece il derby del Nord di Londra tra Arsenal e Tottenham, “coinquiline” che condividono anche l'amaro risultato di essere vicecampioni d'Europa (rispettivamente in Europa League e in Champions). Il primo "scontro" tra le due big del calcio d'oltre Manica se lo aggiudicarono i Gunners il 22 agosto del 1914 (5-1) e finora il bilancio è di 77 successi per l’Arsenal, 50 pareggi e 58 vittorie per gli Spurs. Una storia infinita e nel prossimo capitolo Lacazzette e compagni hanno un leggero vantaggio a quota 2,35. Tutto può succedere con gli Spurs bancati vincenti a 2,90. Poi c'è Lazio-Roma all'Olimpico. Presentandosi con una rosa molto simile rispetto a quella della passata stagione la squadra biancoceleste sembra più pronta ad affrontare una partita del genere alla seconda di campionato, soprattutto considerando che la nuova Roma di Fonseca sta ancora riassestando le fondamenta (la difesa). Quindi la squadra di Inzaghi ha dalla sua le quote Betaland e si gioca a 2,15, il pareggio vale 3,70, mentre la Roma punta alla prima vittoria in campionato a 3,20.