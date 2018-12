". E la definizione coniata da Stefano Pioli non potrebbe essere più calzante.ha squarciato nuovamente l'ambiente fiorentino come in quei fatidici giorni di marzo, nel modo più cruento:. Dunque,, G.G. e F.S., ovvero i responsabili delle cliniche di medicina sportiva presso le quali il calciatore aveva sostenuto le visite mediche.- La prima perizia - affidata ai dottori Moreschi e Thiene - aveva identificato una forma didel ventricolo destro come causa del decesso, patologia scoperta dallo stesso Thiene nel 1979 che uccide progressivamente le cellule del miocardio, sostituendole con cellule di grasso e fibrose che possono ostacolare il funzionamento elettrico del cuore: si manifesta con pochi sintomi, specialmente nella fase iniziale. Il secondo stadio dello studio del corpo - la Procura di Firenze ha incaricato il dottor Corrado -- "La valutazione dell'aritmia di Davide Astori probabilmente non è stata completa - ha spiegato Corrado - ed è importantissimo scoprirla mediante lo screening. Quello che è emerso è che Astori aveva un'aritmia, le extrasistole ventricolari, durante prova da sforzo",. "Nel caso di Astori gli accertamenti sono stati insufficienti per individuare la malattia, che se svelata avrebbe dichiarato il giocatore non idoneo all’attività sportiva", ha chiosato il cardiologo dell’Università di Padova al Corriere Fiorentino.- Sonofiniti nel mirino della Procura di Firenze: il primo risale, dove non si fa cenno a controindicazioni per la pratica agonistica senza fare cenno alle extrasistole ventricolari isolate emerse dall'esame; il secondo e il terzo, rispettivamente, dove ancora una volta emergono extrasistole ventricolari. Ulteriori esami, partendo da un holter fino a una risonanza magnetica cardiaca, avrebbero potuto individuare con precisione la malattia. Il primario di Careggi sarà ascoltato giovedì dal procuratore Creazzo, a cui è affidata l'inchiesta.