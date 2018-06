Hakim, centrocampista dell'Ajax, attualmente ai Mondiali con il Marocco, è la prima scelta a Trigoria per rimpiazzare Nainggolan. Come scrive Leggo, però, ci sono due elementi che fanno riflettere Monchi e Di Francesco: la coppa d'Africa in inverno che priverebbe l'allenatore giallorosso del marocchino per quasi due mesi e la resistenza dell'Ajax che continua a sparare 40 milioni.