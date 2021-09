L'Inter d'Europa non somiglia a quella che conosciamo nei confini nazionali. Almeno non per quanto riguarda il potenziale offensivo. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“A questa Inter hanno evidentemente installato due motori: la macchina da gol che in Italia sgasa, in Europa perde slancio sul rettilineo. Se in Serie A fa piovere reti come in una temporale estivo, in Champions conosce di improvviso la siccità. La squadra in patria si mostra spavalda, autoritaria, ma fuori dal confine si scopre più timida del previsto e non raccoglie mai i frutti della semina”.