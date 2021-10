Prima l'addio di, poi quello die diin estate. La vecchia guardia sta gradualmente lasciando il, nell'undici titolare ormai restano solo Benzema, Kroos e Modric (senza contare l'infortunato Carvajal e un Marcelo non più centrale), ma il nuovo ciclo e già partito. E a guidarlo c'è. Il brasiliano è una delle note più positive nell'avvio di stagione dei blancos, decisivo anche nell'ultimo largo successo in casa dello Shakhtar Donetsk di De Zerbi: u. Dominante ed efficace, una crescita esponenziale per un giocatore che finora non era ancora riuscito a compiere il salto di qualità, un'evoluzione certificata dai numeri:, ai quali aggiungere 5 assist tra Liga e Champions League.- Dati che fanno felice Ancelotti e il Real facendo finire in secondo piano l'ennesima delusione per Hazard (ai box per un problema muscolare), cifre che si avvicinano a quelle che un mostro comesta mantenendo in questo avvio (6 gol e 8 assist in 13 presenze complessive). E proprio la storia di Mbappé si intreccia con quella di Vinicius. I due potevano giocare insieme a Parigi, ma anche scambiarsi le maglie. Vini è un vecchio pallino di, lo segue dai tempi del Flamengo e, dopo aver accarezzato l'idea ai tempi del, aveva provato con più insistenza nell'estate del 2020,. Strade che si sono sfiorate e che potrebbero intrecciarsi al termine della stagione, con l'attaccante francese in scadenza con i parigini e sempre più destinato a vestire la camiseta blanca: per guidare il nuovo ciclo del Real.- Prospettive future, ora c'è il campo e per il Real aver ritrovato un Vinicius in 'formato Mbappé' dopo un paio di partite appannate è quanto mai prezioso. Soprattutto se si considera il prossimo impegno in calendario:. Domenica il Real vola al Camp Nou per affrontare il, che nel frattempo continua a programmare il proprio di futuro con il rinnovo già siglato die quello in arrivo per(per entrambi clausola rescissoria da 1 miliardo di euro). Ancelotti prepara una sfida chiave per la classifica e coccola Vini, l'arma in più del nuovo Real.@Albri_Fede90