L'Inter che verrà avrà un'anima più italiana. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Sta nascendo una squadra diversa, un po’ meno Internazionale e un po’ più nazionale. Lo impongono i tempi e lo vuole l’a.d. italianista dell’Inter: Beppe Marotta ribadisce sempre l’importanza di uno zoccolo tricolore per costruire gruppi vincenti. I nerazzurri, decisi nella marcia verso la seconda stella, non hanno comunque molti margini di manovra: quanto potranno spendere, soprattutto a giugno, dipenderà dal tenore dei risparmi, con particolare attenzione ai possibili addii di Vecino e Sanchez. Ma, in ogni caso, il club vuole entrare nel futuro puntando su due punti cardinali: italianità e ringiovanimento”.