Terza giornata di Serie A, terzo appuntamento con i Fantaconsigli di Calciomercato.com per il weekend. Si parte oggi con tre anticipi di campionato: la Juve scende in campo a Firenze, Napoli e Inter sono impegnati in casa rispettivamente contro Sampdoria e Udinese. Con diversi giocatori interessanti da schierare al fantacalcio. Chi? Meret in porta, de Vrij in difesa, Candreva, Pjanic e Douglas Costa a centrocampo, Mertens in attacco. Calciomercato.com dà i suoi consigli su chi schierare questo weekend, con le sue due top 11.