Settima giornata, ecco i flop 11 secondo i voti dei nostri inviati sui 10 campi della Serie A. Ovvero: Bedogni per Sassuolo-Udinese, Cinus per Cagliari-Sampdoria, Mogavero per Benevento-Spezia, Buratti per Parma-Fiorentina, Marcangeli e Balice per Lazio-Juve, Belotti e Guarro per Atalanta-Inter, Tripodi per Genoa-Roma, Piva per Torino-Crotone, De Cupertinis per Bologna-Napoli, Albrizio per Milan-Verona.Passa da grandi a prestazioni a gare deludenti, come quella contro lo Spezia. Deve trovare la sua regolarità.Soffre troppo davanti a Reca, forse anche per un colpo preso all’inizio.E’ colpevole sul gol di Lautaro Martinez che nello stacco aereo gli prende il tempo.Con l’espulsione rischia di compromettere il buon risultato della sua squadra a Torino.La combina grossa: sbaglia un passaggio indietro, stende Nandez e prende il rosso. Questo accade al 40' del primo tempo, quando la Samp è sotto diun gol.Perso in mezzo al campo.Viene travolto dalla furia dello Spezia.Non porta niente di buono alla sua squadra, né in fase offensiva, né in quella difensiva.Contro la Fiorentina non si vede mai, ma proprio mai.Non ha ancora capito il calcio italiano. Simone Inzaghi insiste, ma Caicedo è di un altro livello.Fa l’ala sinistra e contro l’Inter si fa notare solo per uno scatto con cui brucia Skriniar. Poco, troppo poco, per un giocatore come lui.Perde malamente in casa una sfida che potrebbe diventare decisiva per la salvezza. Dopo una buona partenza, il Benevento sta scivolando sempre piùgiù: contro lo Spezia arriva la quarta sconfitta di fila.Nei prossimi giorni pubblicheremo la classifica dellamedia-voto (gli ultimi 10 ruolo per ruolo) fino alla 7a giornata.