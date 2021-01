Ladel girone d’andata si è conclusa ieri sera col posticipoe questa è la formazione dei flop 11, più l’allenatore,secondo le pagelle degli inviati di: Mogavero per Benevento-Atalanta, Tripodi per Genoa-Bologna, Longo per Milan-Torino, Balzani e Guarro per Roma-Inter, Righelli per Verona-Crotone, Buratti per Parma-Lazio, Santarossa per Udinese-Napoli, Nathan per Fiorentina-Cagliari, Balice per Juventus-Sassuolo, Salis per Spezia-Sampdoria.Fa anche un miracolo a Torino contro la Juventus, ma sono tante le incertezze della sua partita.E’ vero che Bakayoko ha 14 centimetri in più (189 centimetri contro 175) e nel momento decisivo li sfrutta bene, ma la sua opposizione sul colpo di testa vincente del centrocampista napoletano è davvero troppo morbida. Il resto della partita non è granché.: In area, quando deve difendere, non è proprio il massimo, come si vede in occasione del gol di Defrel.Deve cancellare la prima da titolare col Napoli. Il suo errore porta l’Udinese al pareggio e da lì non si riprende più. Gattuso non può fare altro che sostituirlo alla fine del primo tempo.Prestazione incolore e con molte distrazioni.La combina grossa: il fallo su Chiesa è giustamente da rosso. Lascia il Sassuolo in 10 per tutto il secondo tempo.Sembra imbronciato quando Inzaghi lo toglie, ma la sostituzione del tecnico è giusta: non è proprio una delle migliori partite dell’exFiorentina e Spal.Entra, arretra, porta la Roma nella metà campo nerazzurra e l’Inter prende il gol del 2-2.Prestazione troppo grigia per un giocatore fondamentale come lui.Si fa parare il rigore da Dragowski e scompare dalla partita.Sbaglia un gol incredibile e per il resto si vede pochissimo nel suo vecchio stadio.I cambi (Perisic, Kolarov e Gagliardini per Lautaro Martinez, Hakimi e Vidal, trascurando Sanchez, Sensi ed Eriksen) agevolano la Roma.Ecco i peggiori cinque giocatori, divisi per ruolo, comemedia-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze.: Strakosha 5,25; Da Costa 5,67; Sirigu 5,8; Consigli 5,87; Handanovic 5,91.: Kolarov 5; Ceppitelli, Klavan, Maksimovic e Marrone 5,5; Hoedt 5,56. Terzini: Denswil 5,25; Busi 5,29; Biraschi 5,3; Depaoli 5,38; Ter Avest 5,4.: Bernardeschi e Petriccione 5,42; Caligara, Diawara, Eduardo da Silva ed Eriksen, 5,5.: Muriqi 5,42; Dragus 5,5; Lasagna 5,54; Callejon 5,56; Riviere e Zaza 5,57.: Giampaolo 5,72; Mihajlovic 5,76; Stroppa 5,79; Prandelli 5,85;Di Francesco 5,91.