Dopo la 21a giornata, ecco la formazione dei flop 11 (più l'allenatore) realizzata in base ai voti degli inviati di calciomercato.com.No, non è proprio la sua stagione. In nessuno dei tre gol segnati dall'Atalanta è immune da colpe, alcune gravi, alcune lievi.Anche a Benevento è in difficoltà, come si vede in occasione del gol di Caprari.Il fallo da rigore su Belotti non è evidentissimo, però se lo può risparmiare. Commette altri errori.Uscita sbagliata, con un appoggio impreciso, e il Genoa segna il primo gol. E' lento, macchinoso e il riavvìo dell'azione non è il suo pezzo migliore.E' lui a sbagliare nell'azione del primo gol dell'Udinese ed è un errore che decide la partita.Quando il Bologna accelera lo sloveno non riesce a tenere il ritmo.Colpevole del gol di testa di Rebic, a San Siro gioca una partita senza sostanza.Inconcludente dall'inizio alla fine e quando a Marassi, col Genoa in vantaggio, gli càpita la palla del 2-2, se la divora.Mai uno spunto, uno scatto, un dribbling: se il Parma non segna in casa da una vita è anche per colpa sua.Nel derby emiliano non impensierisce mai la coppia Soumouro-Danilo. Inespressivo.Forse è l'emozione per il suo ritorno da ex al Friuli, ma non si vede mai, proprio mai.Più che una crisi è una caduta nel vuoto. Il Parma ne prende tre al Tardini nel derby col Bologna, non segna e subisce e ora la classifica è spaventosa.Questa la media-voto dei peggiori 5 giocatori (e 5 allenatori) divisi per ruolo. Abbiamo preso in esame chi ha almeno 7 presenze. Portieri: Sirigu 5,76; Sepe 5,81; Consigli 5,87; Pau Lopez 5,9; Montipò 5,93. Difensori: Kolarov 5; Maksimovic 5,44; Marrone 5,47; Klavan e Martinez Quarta 5,5. Terzini: Busi 5,31; Vojvoda 5,5; Venuti 5,56; Frabotta 5,57; Iacoponi, Maggio e Tripaldelli 5,58. Centrocampisti: Bernardeschi 5,31; Diawara, Eriksen, Pereiro, Petriccione e Segre 5,5. Attaccanti: Dragus e Callejon 5,5; Cornelius 5,53; Kouamé 5,54; Lasagna 5,59. Allenatori: Prandelli 5,75; Stroppa 5,81; Di Francesco e Mihajlovic 5,83; Pirlo 5,93.