Diciannovesima giornata, ecco i peggiori 11 più l’allenatore secondo ivoti degli inviati di calciomercato.com.Non è mai sicuro, favorisce il primo gol dello Spezia con una deviazione sbagliata.Molto spesso fa parte dell’altra formazione, quella dei top, ma stavolta è fra i flop perché contro l’Atalanta soffre e basta.Sempre in difficoltà di fronte all’attacco veronese.Errori a raffica, ma il più grave è quello che porta lo Spezia sul 3-3. Per sua fortuna, ci pensa Pellegrini a rimediare.Altra prestazione negativa dopo quella col Milan. Sulla sua fascia spinge al massimo Zappacosta che crei problemi continui alla difesa del Cagliari.Sbaglia la prima partita da quando, nella stagione scorsa, è ripreso il campionato. Il movimento dell’Atalanta lo manda in confusione e commetteun’imperdonabile sciocchezza con la gomitata a Ilicic (peraltro marcato daKalulu) nella sua area: ammonizione e rigore.Prestazione di scarso livello e soprattutto errore decisivo sul secondo gol della Sampdoria: perde palla a metà campo. D’Aversa lo sostituisce alla fine del primo tempo.Male soprattutto nel primo tempo. Ma l’errore (doppio) pesante è nella ripresa: il 2-1 del Verona nasce da un suo passaggio sbagliato a metà campo, un passaggio facile peraltro, e quando torna in area per marcare Barak, lo perde.In zona-gol sono troppi gli errori dell’ex viola.Ha un’occasione e si fa parare la conclusione da Musso. Gli manca la cattiveria.Entra nell’ultima mezz’ora e commette errori gravi. Come condizione èancora lontano dal vero Mertens.Dopo la sconfitta in Supercoppa, perde male a Verona facendosi rimontare. Ha una squadra ormai inaffidabile.Questi sono i peggiori 5 giocatori di ogni ruolo. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 6 presenze. Portieri: Strakosha 5,25; Da Costa 5,67; Sirigu 5,79; Sepe 5,84; Consigli 5,88. Difensori: Kolarov 5; Maksimovic 5,43; Klavan, Martinez Quarta e Marrone 5,5; Hoedt 5,6. Terzini: Busi 5,31; Depaoli 5,38; Ter Avest 5,4; Sala 5,42; Venuti 5,43. Centrocampisti: Bernardeschi 5,31; Caligara, Eriksen, Pereiro, Perisic, Petriccione e Segre 5,5. Attaccanti: Dragus e Callejon 5,5; Kouame 5,58; Inglese 5,59; Cornelius 5,6. Allenatori: Prandelli 5,71; Mihajlovic 5,79; Di Francesco 5,81; Pirlo 5,86; Stroppa 5,87.Ecco la lista dei colleghi che hanno assegnato i voti: Mogavero perBenevento-Torino, Balzani per Roma-Spezia, Longo per Milan-Atalanta,Santarossa e Guarro per Udinese-Inter, Nathan per Fiorentina-Crotone,Balice per Juventus-Bologna, Tripodi per Genoa-Cagliari, Righelli perVerona-Napoli, Marcangeli per Lazio-Sassuolo e Buratti perParma-Sampdoria.