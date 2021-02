Ventesima giornata di campionato,realizzata in base ai voti degli inviati del sito sui campi di Serie A.A San Siro contro l’Inter ne prende 4, ma quello che pesa davvero sulla sua coscienza è il terzo gol: rinvio corto agganciato in area di rigore da Lautaro Martinez e trasformato dall’argentino nell’assist per Lukaku.Serata difficile a ballare intorno a Chiesa, Ronaldo e Morata, quando si allarga da quella parte.L’espulsione è un clamoroso errore di Di Bello, nel testa a testa con Belotti il difensore viola spinge appena il centravanti del Toro che fa una bruttissima sceneggiata, non da capitano. Detto questo, Milenkovic deve evitare quel tipo di contatto visto, peraltro, che la sua squadra è già ridotta in dieci.Due errori nell’azione del primo gol genoano, altro errore sul terzo. Destro è il suo incubo.Contro l’Inter sta dalla parte di Hakimi e già questo è sufficiente per spiegare la sua difficoltà. In più è una sua deviazione nella sua porta a portare in vantaggio i nerazzurri.Corre tanto a San Siro, ma sempre a vuoto.Non entra mai in partita, anche perché gioca dalle parti di un certo Milinkovic...Lascia in dieci la squadra, ma il fallo su Lukic, che porta alla sua espulsione, nasce per un errore di Martinez Quarta che sbaglia l’uscita su Zaza, l’uomo dell’assist.Un tempo solo, però davvero negativo. Perde un sacco di palloni.All’Olimpico è l’ex di turno, ma non si vede una goccia di rabbia nella partita (per la verità mezza partita) del croato.Fa il centravanti e non è un centravanti. Le sue colpe sono da dividere con Mihajlovic e con la società che non acquista una punta centrale.Dopo lo strepitoso 3-0 di San Siro contro il Milan, perde, meritando di perdere, uno scontro diretto per la Champions. La sua squadra subisce la forza del gioco della Lazio.Ecco i peggiori 5 giocatori divisi per ruolo oltre agli ultimi 5 allenatori. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 6 presenze.: Strakosha 5,25; Da Costa 5,67; Sirigu 5,81; Sepe 5,85.: Kolarov 5; Martinez Quarta 5,42; Marrone 5,47; Klavan e Maksimovic 5,5.: Busi 5,31; Depaoli 5,38; Sala 5,42; Vojvoda 5,5; Venuti 5,56.: Bernardeschi 5,31; Caligara, Diawara, Eriksen, Pereiro e Segre 5,5.: Dragus e Callejon 5,5; Cornelius 5,56; Kouamé 5,58; Inglese 5,59.: Mihajlovic 5,78; Prandelli 5,81; Stroppa 5,83; Di Francesco 5,84; Pirlo 5,89.Questi i nostri inviati sui 10 campi di Serie A: Piva per Torino-Fiorentina, De Cupertinis e Longo per Bologna-Milan, Montaldo e Balice per Sampdoria-Juventus, Guarro per Inter-Benevento, Salis per Spezia-Udinese, Belotti per Atalanta-Lazio, Cinus per Cagliari-Sassuolo, Franco per Crotone-Genoa, Annunziata per Napoli-Parma e Balzani per Roma-Verona.