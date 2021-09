Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 3a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Le papere ai tempi del coronavirus. Già, sputare nei guanti non si può più…Leao lo porta al largo. In alto Marusic.Al suo errore clamoroso, vengono caricati gli incensieri per Allegri.C’è qualche giocatore del Torino che non gli ha saltato in testa? Rintronato dalla sirena antiaerea per tutta la gara, nel finale lascia passare pure Lukic.Un tocco di mano che Gasp non vede manco con gli occhiali, e una brutta palla persa a inizio ripresa da cui discende il secondo rigore. In sintesi, il miglior amico di Vlahovic.Kessie gli strappa le spalline da Sergente e lo lega. Tonali lo benda. Diaz lo gonfia.28 palloni giocati in 55 minuti. E per lo più male.Assieme a Politano, personaggio di una favoletta in stile Esopo: il giraffone e il topolino. Morale scritta da Allegri.Fantasista delle proteste: ne inventa una ad ogni fischio di Chiffi.Il retropassaggio involontario più velenoso della storia. Un debutto che non dimenticheremo.Da qualche parte sotto la maglia nasconde la marchiatura a fuoco di Cassano. Parole che bruciano ancora.Le partite della Salernitana sono meglio di un film splatter. Si ritiene moderno, fa il calcio di Klopp, Simeone, Guardiola e Tarantino.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: Pazienza per Empoli-Venezia, Annunziata e Balice per Napoli-Juventus, Belotti per Atalanta-Fiorentina, Montaldo e Guarro per Sampdoria-Inter, Cinus per Cagliari-Genoa, Salis per Spezia-Udinese, Piva per Torino-Salernitana, Longo per Milan-Lazio, Balzani per Roma-Sassuolo.Portiere: Dragowski (Fiorentina) 4Difensore: Aya (Salernitana) 4,5Terzino: Sabelli (Genoa) 5Centrocampista: Rabiot (Juventus) 4,5Attaccante: Kean (Juventus) 4,5Allenatore: Castori (Salernitana) 5,17