, ecco i flop 11 e l’allenatore secondo i voti degli inviati di calciomercato.comQuattro gol fanno male, lui non riesce ad attenuare la sconfitta dei suoi, ma come responsabilità diretta possiamo indicare solo il terzo gol di Vlahovic: è fuori porta e si fa infilare da un pallonetto micidiale.Prende il posto di Calabria e lo fa rimpiangere. Eccome.Due errori che portano il Toro alla sconfitta: il fallo da rigore su Lautaro Martinez è senza senso, l’argentino è appena dentro l’area granata con le spalle rivolte alla porta e non può scappare da lì; sul secondo gol si stacca dalla marcatura di Lautaro che segna di testa.Vlahovic gli va via da tutte le parti. Il terzo gol del centravanti viola nasce da un corpo a corpo perso dal polacco.Si fa anticipare da Hysaj e da lì nasce il gol del Napoli. Tutta la sua partita è insufficiente.Il doppio regista -Viola insieme a Schiattarella- non funziona ed è lui a farne le spese facendosi coinvolgere in due azioni che portano la Fiorentina al gol.Sbaglia l’intervento su Messias nell’azione del rigore (doveva semplicemente accompagnarlo) e gioca una brutta partita.A Parma non riesce mai a farsi vedere.Entra bene in partita, la difesa del Napoli lo soffre, ma a un certo punto, come troppe volte gli succede, perde la testa, offende l’arbitro e viene cacciato quando la sua squadra sta producendo il massimo sforzo per arrivare al pareggio. Sono segnali di una preoccupante immaturità. Il giocatore è forte, ma dentro che c’è?Troppo vago.Ha perso smalto e brillantezza come conferma davanti al Crotone.Perde nettamente lo scontro diretto con la Fiorentina. Il primo tempo è dominato dai viola che lo chiudono sul 3-0. I primi 20' della ripresa sono del Benevento, ma non bastano.I peggiori 5 giocatori divisi per ruolo, più l’allenatore, secondo la media-voto del nostro sito. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 9 presenze.Sirigu 5,78; Sepe 5,81; Montipò 5,91; Consigli 5,96; Pau Lopez 5,97.Marrone 5,47; Magallan 5,5; C. Zapata e Bruno Alves 5,56; Walukievicz 5,61. Terzini: Busi 5,4; Iacoponi 5,46; Vojvoda 5,5; Foulon, Depaoli e Frabotta 5,56.Bernardeschi 5,5; Cyprien e Pulgar 5,56; Eduardo da Silva e Meité 5,58.Callejon e Kouame 5,5; Zaza 5,57; Riviere 5,58; Dybala 5,6. Allenatori: D’Aversa 5,73; Prandelli 5,8; Mihajlovic 5,87; Ranieri 5,96; Pirlo 5,98.Ecco la griglia degli inviati di calciomercato.com sui campi di Serie A. Marcangeli per Lazio-Crotone, Belotti per Atalanta-Spezia, Bedogni per Sassuolo-Verona, Mogavero per Benevento-Fiorentina, Tripodi per Genoa-Udinese, De Cupertinis per Bologna-Sampdoria, Buratti per Parma-Roma, Piva e Guarro per Torino-Inter, Cinus e Balice per Cagliari-Juventus, Longo per Milan-Napoli.