Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 9a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Passa la giornata a staccare frutta dalla rete di porta. Ha qualche responsabilità sul secondo gol per il rinvio sbagliato.Ingenuità impareggiabile, inarrivabile, eccezionale veramente.Due errori in un colpo solo. Sulla palla scoperta di Kjaer si fa sorprendere dall’inserimento di Krunic, poi lo stende da ultimo uomo. Tanto rumore per un rosso sacrosanto.La difesa della flop 11 di oggi potrebbe essere interamente composta dai centrali di Colantuono. Citare il norvegese è una sineddoche: la parte per il tutto.Stesso discorso per la difesa della Lazio. Patric e Radu fanno rinascere il Cholito. Lo spagnolo in particolare se lo perde nel primo e nel quarto gol.Tra le prime mosse sbagliate di Colantuono c’è senz’altro Jaroszynski.Ha la calamita al piede, ma di tutti gli errori possibili e immaginabili.Lascia un buco enorme davanti alla difesa in occasione del primo gol del Verona. L’Hellas gira a un ritmo superiore.Altissimo tasso di impalpabilità. Perde il pallone più sanguinoso della gara, maAbraham, lanciato in porta da Cristante, sbaglia un gol già fatto.Si distingue dal nulla di Joao Pedro allungando un polso: rigore per la Fiorentina.Un autogol da raccontare ai nipotini.Il taccuino di Verona-Lazio è stato consegnato direttamente a un esorcista.ECCO GLI INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Piva per Torino-Genoa, Montaldo per Sampdoria-Spezia, Tretola perSalernitana-Empoli, Bedogni per Sassuolo-Venezia, De Cupertinis e Longo perBologna-Milan, Belotti per Atalanta-Udinese, Righelli per Verona - Lazio,Targetti per Fiorentina-Cagliari, Balzani per Roma - Napoli, Guarro e Balice perInter - Juventus.MEDIA-VOTO FLOP - Portiere: ZOET (Spezia) 5,71.Difensore: AYA (Salernitana) 4,50.Terzino: PEZZELLA (Atalanta) 5.Centrocampista: HERNANI (Genoa) 4,88.Attaccante: SIMY (Salernitana) 5,22Allenatore: BALLARDINI (GENOA) 5,61.