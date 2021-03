, ecco i peggiori 11 e l’allenatore secondo i voti degli inviati di calciomercato.comMeglio con le mani che con i piedi. Giusto così, dirà il lettore: è un portiere. Il problema è che Fonseca vuole che l’azione riparta da lui e i suoi errori nei passaggi e nei controlli con i piedi mettono a soqquadro l’area romanista facilitando l’attacco del Milan.Sta dalla parte di Hernandez e Rebic e son dolori.L’errore sul gol di Nestorovski è pesante. Fra lui e l’attaccante macedone ci sono 13 centimetri di differenza, ma il difensore viola si fa superare dalla traiettoria del cross di De Paul.Un disastro. Provoca il rigore e commette altri errori.Barak lo supera nello stacco di testa e anche il resto della sua partita non è di buon livello, tutt’altro.E’ in continuo affanno e in ritardo su ogni pallone. Aveva abituato i tifosi del Genoa a ben altre prestazioni.Fonseca lo richiama di continuo fino a sostituirlo. Contro il Milan non entra mai in partita.E’ in un periodo di difficoltà. Dopo l’errore di Oporto, a Verona gioca una partita anonima e con altri errori in uscita.Non riesce ad aiutare la squadra nei momenti di affanno.Si fa parare da Skorupski il rigore sullo 0-0 e da quel momento esce dallapartita.Nemmeno un cenno di vita calcistica. Schiacciato fra Kjaer e Tomori.Per il Genoa è quasi normale perdere a San Siro, ma almeno deve provarci.Invece rinuncia.Questi sono i peggiori 5 giocatori di ogni ruolo, più gliallenatori, come media-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno8 presenze.: Sirigu e Sepe 5,81; Consigli 5,9; Montipò e Pau Lopez 5,96. Difensori: Marrone 5,47; Dalot, Klavan e Magallan 5,5, Hoedt5,54.: Busi 5,33; Vojvoda 5,5; Venuti e Hickey 5,55; Frabotta5,57.: Bernardeschi 5,3; Diawara, Pereiro, Petriccione 5,5;Rabiot 5,53.: Callejon e Kouame 5,5; Lasagna 5,58; Riviere 5,59; Dybala 5,6.: D’Aversa 5,56; Stroppa 5,69; Prandelli 5,79; Pirlo 5,89; Mihajlovic 5,9.