Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 6a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Non arriva sul primo bolide di Malinovskyi: comprensibile. Sul secondo… respinge con guanti di legno.Non ripaga la scelta ‘contiana’ di Inzaghi, che lo preferisce inizialmente a Dumfries. Da un suo passaggio sbagliato nasce l’uno a uno.Recidivo con rincaro. Dopo aver rovinato Torino-Lazio atterrando in area Muriqi, fa pareggiare anche il Venezia con un altro rigore. Travolge Okereke e si prende pure il rosso.Apre la strada a Milinkovic-Savic portando una pressione tardiva e disordinata su Immobile. Ciro lo beffa anche più tardi, quando sterza e serve l’assist a Felipe Anderson.Rantoli di garra charrua.Perde continuamente Felipe Anderson. Prendete il terzo gol ad esempio. Per tacere del tunnel…Perché lasciar scorrere il passaggio ‘da amico’ di Colley?Percentuale di responsabilità sul primo e soprattutto sul secondo gol della Lazio. Come mai non segue Pedro fino in fondo?Il vice Rabiot. Sbaglia anche i falli laterali.La delusione vera del derby.I fari spenti al Picco sono 5.Lo Special Flop. In realtà dispiace assegnargli la panchina peggiore della sesta giornata. Lazio-Roma è stata una grande partita. Inoltre ha corso più lui di Cristante.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: Salis e Longo per Spezia-Milan, Guarro per Inter-Atalanta, Tripodi per Genoa-Verona, Balice per Juventus-Sampdoria, Pontoni per Udinese-Fiorentina, Bedogni per Sassuolo-Salernitana, Pazienza per Empoli-Bologna, Marcangeli e Balzani per Lazio-Roma, Annunziata per Napoli-Cagliari e D’Aco per Venezia-Torino.Portiere: Radunovic (Cagliari) 5,00Difensore: Aya (Salernitana) 4,50Terzino: Dijks (Bologna) 5,00Centrocampista: Hernani (Genoa) 4,88Attaccante: Defrel (Sassuolo) 5,25Allenatore: Castori (Salernitana) 5,50